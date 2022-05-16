اعتقال نشطاء منعوا ناقلة نفط روسية من الدخول إلى ميناء بريطاني

اعتقلت شرطة مقاطعة إسيكس البريطانية 15 ناشط امن منظمة السلام الأخضر لم يسمحوا بدخول ناقلة وقود روسي إلى الميناء.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان إنه تم احتجاز 15 شخصا بعد ورود أنباء عن منعهم سفينة من الدخول إلى الميناء.

وأشار البيان إلى أنه تم إخلاء الموقع من أشخاص يشتبه في ارتكابهم اعتداء على ممتلكات الغير. لا يزال جميع الناشطين رهن الاحتجاز.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تم تداول أنباء حول عدم سماح نشطاء من منظمة السلام الأخضر لناقلة تحمل 33 ألف طن من الديزل الروسي من الرسو في مقاطعة إسيكس البريطانية.

المصدر: نوفوستي