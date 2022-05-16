خبير: الدول الغربية منقسمة بمواقفها حيال روسيا وانضمام فنلندا إلى الناتو يجعل العالم معسكرين

أكد الخبير في العلاقات الدولية، ماتياس الينكاستو ،أن الدول الغربية تنقسم في آرائها حول روسيا، وسيؤدي انضمام فنلندا إلى الناتو إلى عواقب سلبية فقط.

وقال الينكاستو في مقالة نشرت في صحيفة Folha البرازيلية إن" هناك وجهتا نظر بشأن حل الأزمة الأوكرانيةفي الغرب: الأولى، التي روجت لها الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تهدف إلى إضعاف روسيا، والثانية التي تلتزم بها فرنسا وألمانيا وتقوم على الحوار مع الكرملين".

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وأضاف: "أنباء محاولة فنلندا الانضمام إلى الناتو ستكون عاملا حاسما في صياغة موقف الغرب بشأن روسيا".

وأشار إلى أن فنلندا كانت محايدة لفترة طويلة، مما ضمن لها استقلالها الذاتي واستقرارها خلال الحرب الباردة. ومع ذلك، منذ عام 2017، ارتفعت نسبة التأييد لفكرة الانضمام إلى الناتو في البلاد من 21٪ إلى 76٪.

وأكد أنه: "في الوقت نفسه، فإن دخول فنلندا المحتمل إلى الناتو يعد كارثة بالنسبة لأولئك الذين يدافعون عن حل سريع للصراع".

ووصف الخبير انضمام هلسنكي إلى التحالف بأنه انتصار لخط واشنطن ولندن المتشدد.

وأعرب عن خوفه من أن انضمام فنلندا إلى الحلف يمكن أن يدمر هذا احتمال التوصل لحل سلمي للأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي