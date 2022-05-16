ليبرمان: على الوزراء الإسرائيليين مقاطعة محمود عباس

قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن على زملائه الوزراء مقاطعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهما إياه بالتحريض ضد إسرائيل.

وقال ليبرمان خلال اجتماع لكتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست: "يجب ألا يصبح (محمود عباس) شرعيا... لا يمكن أن يكون شريكا في أي شيء"، معتبرا أنه "إرهابي مثل باقي الإرهابيين. إنه يتعامل فقط مع الإرهاب الدبلوماسي، والذي يكون أحيانا أكثر خطورة وضررا من الإرهاب التقليدي".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن هذه الانتقادات هي لوزير الدفاع بيني غانتس، الذي التقى عدة مرات بالرئيس الفلسطيني.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"