إعادة فتح مكاتب الصيرفة في أفغانستان بعد يوم من الإضراب

أعادت مكاتب الصيرفة في أفغانستان، اليوم الإثنين، فتح أبوابها بعد يوم من الإضراب احتجاجا على الزيادة الحادة في كلفة الرخصة المهنية التي فرضتها سلطات طالبان.

وقال المتحدث باسم لجنة الصرافين الأفغان عبد الرحمن زيرق لوكالة "فرانس برس" إن مكاتب الصيرفة أعادت فتح أبوابها الاثنين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي طالبان الأحد... لقد طلبوا منا إعادة فتح مكاتب الصيرفة و(وعدوا) بحل مشاكلنا بالكامل".

وأضاف أن اجتماعا جديدا مع البنك المركزي ووزارة المال مقرر الثلاثاء لتحديد آلية الاتفاق.

وحسب زيرق، كان البنك المركزي الأفغاني يطالب الآن مكاتب الصيرفة مبلغ خمسة ملايين أفغاني (54 ألف يورو) ليحق لهم ممارسة أنشطتهم مقابل 300 ألف أفغاني في الماضي. كما طلبت منهم أن يكون لديهم دائمًا ما لا يقل عن 50 مليون أفغاني لإدارة أعمالهم.

وبرر البنك المركزي في بيان هذا الإجراء بضرورة ضمان "شفافية" القطاع.

ظلت آلاف مكاتب الصيرفة في كابول والعديد من المدن الأفغانية مغلقة الأحد احتجاجا على الشروط الجديدة التي وضعها البنك المركزي الأفغاني للحصول على التراخيص.

المصدر: "أ ف ب"