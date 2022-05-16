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لافروف يصل إلى سفارة الإمارات لدى روسيا لتقديم التعازي في وفاة رئيس الدولة

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لافروف يصل إلى سفارة الإمارات لدى روسيا لتقديم التعازي في وفاة رئيس الدولة
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي/ سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو لتقديم التعازي في وفاة رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد توفي يوم الجمعة الماضي، 13 مايو، عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

وقد انتقلت صلاحية الرئيس إلى شقيقه، الشيخ محمد بن زايد، البالغ من العمر 61 عاما، وتم تبني القرار بالإجماع من قبل المجلس الأعلى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم حكام الإمارات السبع.

المصدر: نوفوستي

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