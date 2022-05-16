الصين تطالب مجموعة السبع بوقف الافتراء والتدخل في شؤون البلاد والضغط من أجل أوكرانيا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، دول مجموعة السبع (G7) إلى وقف الافتراء على الصين والتدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك قضية تايوان.

وقال المتحدث الصيني اليوم الاثنين: "موقف الصين من القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ وتايوان والشؤون البحرية واضح ومتسق.. هو ضد من يتجاهل موقف الصين والحقائق الموضوعية، وضد التدخل الجسيم في الشؤون الداخلية للصين، والافتراءات الخبيثة ضد الصين".

إقرأ المزيد

وأضاف المتحدث:"الصراع في أوكرانيا للضغط على الصين كل هذا كلام سخيف ولا يستحق العناء".

وشدد أن بلاده تدعو دول مجموعة السبع إلى "احترام سيادة الصين ووقف الافتراء عليها والتدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال".

المصدر: نوفوستي