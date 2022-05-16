وزيرة الداخلية الإسرائيلية ترفض تعديل "قانون القومية"

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اييليت شاكيد، اليوم الاثنين، رفضها لتعديل قانون القومية، ولتمرير مشروع القانون الذي يحظر على شخص متهم بجرائم جنائية تولي رئاسة الوزراء.

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وقالت: "لن أسمح بتعديل قانون القومية وتمرير مشروع القانون الذي يحظر على شخص متهم بجرائم جنائية تولي رئاسة الوزراء، وسنستخدم حق النقض ضد أي خطط من هذا القبيل".

وأضافت، بحسب "تايمز أوف إسرائيل": "أوصي بأن يتوقف أصدقائي في التحالف عن تسلية أنفسهم من خلال التفكير في أنه يمكنهم إجراء تغييرات في القوانين الأساسية التي لم يتم الاتفاق عليها".

وتأتي تصريحات شاكيد بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن "على الحكومة تعديل القانون الحالي"، مؤكدا أن "هناك تناقضا واضحا بين قانون الدولة القومية بصيغته الحالية، والثناء الممنوح للمقدم محمود خير الدين".

المصدر: i24 news