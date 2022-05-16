طهران: اعتقال الدبلوماسي الإيراني في بلجيكا خطوة "غير قانونية"

أكدت طهران، اليوم الاثنين، أن اعتقال الدبلوماسي الإيراني في بلجيكا، يعتبر خطوة غير قانونية، وأنه تم رغم حصانته الدبلوماسية وخلافا للأعراف المتبعة.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "تم اعتقال دبلوماسي إيراني في بلجيكا، وهذه خطوة غير قانونية تمت رغم حصانته الدبلوماسية وخلافا للاعراف المتبعة.. نتابع هذا الموضوع عبر الطرق الدبلوماسية، وسوف نواصلها عبر المنظمات الدولية أيضا".

وأضاف خطيب زادة: "من المؤسف أن تعتقد الدول الأوروبية بأنه يمكنها ان تطلق حملة إعلامية وسياسية بشأن المجرمين الذين دخلوا إيران وجرى إلقاء القبض عليهم، وإلقاء القبض على دبلوماسيين إيرانيين في المقابل".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه تم إلقاء القبض في إيران على الأكاديمي الإيراني-السويدي، أحمد رضا جلالي، قبل 3 سنوات، مضيفا: "ملفه واضح، فهو قام بنشاطات ضد أمننا القومي وتسبب بتهديدات لحياة علمائنا النوويين..والحملة الغربية الإعلامية بخصوصه فارغة".

وتابع خطيب زادة: "بريطانيا، ومؤخرا السويد، تطلق تحذيرات لرعاياها حول السفر لإيران..ندعوهم لإعلان مواقفهم عبر المنصات الرسمية، وليس عبر إصدار البيانات..ندعوهم لعدم إرسال جواسيس لإيران".

المصدر: RT