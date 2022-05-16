أبو الغيط يهنئ الرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص التهاني للرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود، على نيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ.

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وتمنى أبو الغيط للرئيس الجديد، حسن شيخ محمود، التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الصومالي من سلام واستقرار وازدهار.

وأعرب في بيان له اليوم الاثنين، عن تقديره للجهود التي بذلها الرئيس الصومالي السابق، محمد عبد الله فارماجو، في إدارة البلاد، خلال فترة توليه المسؤولية، وروح الديمقراطية التي أبداها في تقبل نتيجة الانتخابات.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن الجامعة العربية ستواصل وقوفها ودعمها للصومال في مسيرته التنموية وجهوده الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسساته.

وأدى حسن شيخ محمود (67 عاما)، اليمين الدستورية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في الصومال، في قاعدة عسكرية بمطار مقديشو الدولي، وسط إجراءات أمنية مشددة، ليصبح بذلك الرئيس العاشر في تاريخ البلاد.

المصدر: RT