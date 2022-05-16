إيران تعزي الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد وتؤكد: هناك فرص وأجواء جديدة بالعلاقات مع الإمارات

قدمت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، التعازي للإمارات، حكومة وشعبا، بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "نقدم التعازي للإمارات حكومة وشعبا، ونتمنى أن يجلب الرئيس الجديد للدولة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الازدهار لبلده والسلام والأمن للمنطقة".

وأضاف خطيب زادة: "من المقرر أن يقوم وزير الخارجية (الإيراني)، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، بزيارة للإمارات لتقديم التعازي".

وأكمل: "هناك فرص وأجواء جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات، ونأمل أن تدخل مرحلة جديدة خلال دورة حكم الشيخ محمد بن زايد".

وفي سياق آخر، قال خطيب زادة:نرحب بجهود دولة قطر و أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لحل الأزمات والدعوة للمناقشات في المنطقة، بما فيها تلك التي ترتبط بإيران، ونقدر هذه الجهود".

واستطرد: "هناك زيارة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لإحدى دول الخليج في المستقبل القريب، وسوف نعلن عن تفاصيلها".

المصدر: RT