وفد أمريكي يغادر إلى الإمارات للتعزية بوفاة رئيسها

غادر وفد أمريكي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إلى الإمارات العربية المتحدة لتقديم العزاء بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولقاء الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد.

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وتترأس الوفد نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بالإضافة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، ومبعوث المناخ، جون كيري، بالإضافة لآخرين.

وقبل التوجه إلى أبو ظبي، قالت هاريس إنها ستذهب نيابة عن الرئيس جو بايدن لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة و"لتعزيز علاقة أمريكا الحاسمة مع الإمارات".

وأضافت: "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد قوة علاقتنا وشراكتنا مع الإمارات. سنذهب إلى هناك لتقديم تعازينا وأيضا لتأكيد التزامنا بقوة تلك العلاقة".

وتعد هذه الزيارة هي الأرفع للعاصمة الغنية بالنفط أبو ظبي من قبل مسؤولي إدارة بايدن.

وتأكيدا على نفوذ أبوظبي في العواصم الغربية والعربية، وصلت مجموعة من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات إلى دولة الإمارات نهاية الأسبوع لتقديم العزاء بوفاة رئيسها الشيخ خليفة وتهنئة خلفه الشيخ محمد بن زايد، ولتوطيد العلاقات مع هذه الدولة العربية الخليجية.

المصدر: أ ب