في أول زيارة له إلى مستوطنة بالضفة الغربية.. بينيت يزور مستوطنة إلكانا غدا

أفاد الإعلام العبري، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يعتزم زيارة مستوطنة "إلكانا" غدا، في أول زيارة علنية له إلى مستوطنة في الضفة الغربية منذ توليه رئاسة الحكومة.

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وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن بينيت سيزور مستوطنة "إلكانا" للمشاركة في الاحتفال بمرور 45 عاما على تأسيسها.

وأفادت مصادر في حزب "يمينا"، بأن توقيت إعلان الزيارة لم يكن مصادفة، حيث تم الإعلان عنه بعد استقالة مستشار بينيت للسياسة الخارجية، شمريت مئير، الذي كان ضد اتخاذ خطوات أخرى بشكل غير صحيح.

وأضافت: "المزيد من الخطوات اليمينية ستتبخذ قريبا، مما قد يعقد علاقة بينيت بوزير الدفاع، بيني غانتس، من حزب "كاحول لافان"، الذي سيتخذ قرارات قريبا بشأن مصير المستوطنات غير المصرح بها".

المصدر: i24 news