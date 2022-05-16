واشنطن تؤكد على حق الشعب الإيراني في محاسبة حكومته

قالت واشنطن، اليوم الاثنين، إن الشعب الإيراني له الحق في محاسبة حكومته، معلنة دعمها للتجمع السلمي وحرية التعبير في إيران.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبر "تويتر": "المتظاهرون الإيرانيون الشجعان يدافعون عن حقوقهم".

Brave Iranian protestors are standing up for their rights. The Iranian people have a right to hold their government accountable. We support their rights to peaceful assembly and freedom of expression online and offline - without fear of violence and reprisal. — Ned Price (@StateDeptSpox) May 15, 2022

وأضاف: "للشعب الإيراني الحق في محاسبة حكومته. نحن ندعم حقوقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه، دون خوف من العنف والانتقام".

وشهدت عدة مدن إيرانية خلال اليومين الماضيين احتجاجات شارك فيها المئات، رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية.

وتواجه الجمهورية الإسلامية أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الولايات المتحدة في عام 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وخلفت العقوبات أزمة حادة طالت على وجه الخصوص مستوى المعيشة وسعر صرف العملة المحلية الإيرانية، إضافة الى تضخم يتجاوز عتبة 40 بالمئة سنويا.

المصدر: RT