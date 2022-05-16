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وسائل الإعلام: عودة الاحتجاجات في يريفان المطالبة باستقالة باشينيان

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وسائل الإعلام: عودة الاحتجاجات في يريفان المطالبة باستقالة باشينيان
Legion-Media
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قالت وسائل إعلام أرمنية محلية إن العاصمة يرفان شهدت مسيرات من جديد نظمت من قبل ممثلي المعارضة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وبحسب موقع "para.tv"، نظمت المعارضة مؤخرا مسيرات للسيارات، بدأت في الإعداد لها منذ عدة أيام. كما تخطط المعارضة لتنظيم تجمع في وسط يريفان.

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في وقت سابق، قال إيشخان ساغاتليان، نائب رئيس البرلمان الأرمني من المعارضة، إنه اعتبارا من غد الثلاثاء ستأخذ الاحتجاجات بُعدا جديدا․

ومنذ 25 أبريل، تنظم المعارضة احتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا.

وتقول المعارضة إن سياسة السلطات الحالية "مدمرة لأرمينيا وجمهورية ناغورني قره باغ، غير المعترف بها، وتهدد الجانب الأرمني ليس فقط بتنازلات جديدة (لأذربيجان)، ولكن أيضا بفقدان الدولة".

المصدر: نوفوستي

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