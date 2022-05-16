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مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما قبل قدوم الشرطة

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مواطنون في كنيسة بكاليفورنيا يلقون القبض على مسلح نفذ هجوما قبل قدوم الشرطة
Sputnik
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تمكنت مجموعة من المواطنين خلال حضورهم في كنيسة بمقاطعة أورانج قرب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا من تحييد مسلح كان ينفذ هجوما، بعد أن تسبب في مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وقال نائب عمدة مقاطعة أورانج، إن عدد من أبناء جنيف، في كاليفورنيا تمكنوا بمفردهم من إلقاء القبض على المسلح الذي كان يهاجم الكنيسة، واحتجازه، قبل أن تصل الشرطة إلى مكان الحادث.

وأضاف أن "مجموعة من رعية الكنيسة اعتقلوه (المسلح) وربطوا رجليه بكابلات للكهرباء ونزعوا منه قطعتين سلاح على الأقل".

وفي وقت سابق قال مكتب رئيس بلدية مقاطعة أورانج، على "تويتر"، إن جميع المصابين من البالغين، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما لقي شخص مصرعه في مكان الحادث.

المصدر: وكالات

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