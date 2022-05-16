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3 عرب حشروا أنفسهم في صندوق طعام شاحنة تركية للوصول إلى أوروبا إلا أن محاولتهم باءت بالفشل

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3 عرب حشروا أنفسهم في صندوق طعام شاحنة تركية للوصول إلى أوروبا إلا أن محاولتهم باءت بالفشل
صورة أرشيفية
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ضبطت الشرطة في ولاية أدرنة بشمال غربي تركيا 3 مهاجرين مختبئين داخل مخزن الأطعمة والمشروبات على متن حافلة ركاب.

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وقالت مصادر مطلعة إن سائق حافلة كانت متجهة من إسطنبول إلى البوسنة والهرسك، سمع أصواتا من مخزن الأطعمة، فأوقف الحافلة التي كان يستعد للخروج بها من معبر "كابي كوله" المشترك مع بلغاريا.

وعندما فتح السائق المخزن الموجود تحت مقعد معاونه، رأى 3 أشخاص مكدسين في مساحة نحو متر مربع واحد فقط في المخزن.

فأبلغ فرق الشرطة بالأمر، وجاءت إلى المكان وقامت بإخراج المهاجرين ثم أجرت تفتيشا موسعا في الحافلة.

وجنسيات المهاجرين فلسطينية ومغربية، ويتوقع أنهم دخلوا إلى المخزن خلسة بطريقة سريعة أثناء الاستراحة.

وقامت الشرطة التركية بتسليمهم إلى مديرية الهجرة في ولاية أدرنة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المصدر: الأناضول

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