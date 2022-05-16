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مؤشر أسعار الجملة في اليابان يسجل ارتفاعا قياسيا هو الأعلى منذ 40 عاما

مال وأعمال

مؤشر أسعار الجملة في اليابان يسجل ارتفاعا قياسيا هو الأعلى منذ 40 عاما
Sputnik
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سجلت أسعار الجملة للمواد والمنتجات في اليابان ارتفاعا قياسيا في أبريل من هذا العام على خلفية الوضع في أوكرانيا، وذلك وفقا لبيانات نشرها بنك اليابان (البنك المركزي) اليوم الاثنين.

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ووفقا لهذه البيانات، ارتفع مؤشر أسعار الجملة (للمواد والمنتجات) في البلاد في أبريل بنسبة 10٪، مسجلا أكبر زيادة منذ يناير 1981.

ووفقا للمحللين المحليين، يرجع هذا في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الوضع في أوكرانيا.

وينمو هذا المؤشر في اليابان للشهر الرابع عشر على التوالي.

المصدر: تاس

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