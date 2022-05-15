حزبان سويديان ينتقدان قرار الانضمام إلى "الناتو": قد يؤدي إلى تصعيد خطير في شمال أوروبا

انتقد حزبا "اليسار" و"حماية البيئة" السويديان قرار السلطات الانضمام إلى حلف "الناتو"، حيث اعتبرا أن هذا القرار قد يؤدي إلى التصعيد في شمال أوروبا.

وقالت زعيمة حزب اليسار نوشي دادغوستار على "فيسبوك" إن "عضوية بلادها في حلف "الناتو" قد تؤدي إلى تصعيد خطير في منطقتنا، فالتوترات تتصاعد ومستوى خطر الصراع يرتفع، وهذا طريق خاطىء".

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وأشارت إلى أن عملية اتخاذ القرار كانت سريعة جدا، مضيفة أن "السويد كانت غير منحازة عسكريا لأكثر من 200 عام، وهذا الطريق يبقي بلادنا خارج الحرب".

وتابعت: "الاشتراكيون الديمقراطيون يريدون رمي كل هذا الآن في البحر".

وأردفت قولها: "لم يسمح للشعب السويدي بالمشاركة في قرار يؤثر على سلامة الجميع، وكذلك سلامة أبنائنا وأحفادنا".

واعتبرت أن بلادها تخاطر بـ "الانجرار إلى حروب دول أخرى"، مشددة على أن "الأسلحة النووية هي التهديد الأكبر للجميع".

من جهته، أعرب "حزب البيئة" عن معارضته لقرار سلطات بلاده بالانضمام إلى حلف "الناتو".

وقالت زعيمة الحزب مارثا ستينيفي عبر "تويتر" إن حزبها "يفضل التحرر من التحالفات العسكرية للسويد".

وأضافت: "الآن يجب على الحكومة أن تظهر كيف ستضمن بشكل ملموس بقاء السويد دولة خالية من الأسلحة النووية، وكيف ستحافظ على استقلالها إذا انضمت للناتو الذي سيمارس الضغوط عليها".

المصدر: "تاس"