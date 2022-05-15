بلينكن يبحث مع مسؤولين أوروبيين المساعدات الأوكرانية والعودة إلى الاتفاق النووي

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، مع مسؤوليين أوروبيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا ومسألة العودة إلى برنامج إيران النووي.

وأشار بلينكن في بيان نشره على "تويتر" أن المباحثات جرت مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس والمدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الفرنسية فيليب أيريرا.

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وقال بلينكن في بيانه: "ناقشت اليوم مع زملائي من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا خططنا لمواصلة دعم أوكرانيا. كما ناقشنا الجهود التي نبذلها من أجل العودة المتبادلة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران".

وتم تعليق المفاوضات في فيينا بين وفود إيران والوسطاء الدوليين "الخمسة" (روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين وفرنسا) للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في 11 مارس. وطالبت طهران باستبعاد "الحرس الثوري الإيراني" من قائمة العقوبات الأمريكية وقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي 7 مايو، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه يجري النظر في خيار إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن "فيلق القدس" التابع للحرس سيبقى على قائمة المنظمات الإرهابية.

المصدر: تاس