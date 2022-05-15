الولايات المتحدة.. مهاجم السوبر ماركت في بوفالو كان يبحث عن حي قاطنوه من أصول إفريقية

أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية أن منفذ الهجوم الدموي على سوبر ماركت بافلو كان يبحث عن حي يقطنه مواطنون من أصول إفريقية لتنفيذ جريمته.

وقالت السلطات إن "الشاب الأبيض (18 عاما) الذي أردى عشرة أشخاص قتلى بالرصاص في أحد متاجر مدينة بوفالو، أجرى بحثا عن التركيبة السكانية للمنطقة وصولا إلى الأماكن التي تقطنها كثافة عالية من السكان ذوي البشرة السمراء، وزار الموقع قبل يوم واحد على الأقل لاستطلاع المنطقة".

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وأضافت أن "المسلح أطلق النار في المجموع على أحد عشر شخصا أسمر البشرة واثنين من المواطنين البيض أمس السبت في هجوم بدافع الكراهية العنصرية، بثه على الهواء مباشرة".

وقال بايرون براون رئيس بلدية بافالو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد: "هذا الشخص أتى إلى هنا قاصدا إزهاق أكبر عدد ممكن من أرواح (المواطنين) السود".

وقال مفوض شرطة بوفالو جوزيف غراماغليا في تصريح لوكالة "أسوشيتدبرس" إن "مطلق النار، الذي حددت الشرطة هويته واسمه بايتون جيندرون، كان قد هدد في السابق، بإطلاق النار في مدرسته الثانوية في يونيو الماضي".

وأضاف أن "جيندرون الذي كان عمره وقتها سبعة عشر عاما، تم احتجازه لإجراء تقييم لصحته العقلية فيما بعد".

المصدر: "أسوشيتدبرس"