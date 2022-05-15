قديروف يحث أردوغان على عدم ترك "قتلة وكفار" من كتيبة "آزوف" يخدعونه

حث رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على عدم تصديق متطرفي كتيبة "آزوف" واصفا إياهم بالقتلة والكفار.

وكتب قديروف على قناته في "تيلغرام": "مع كل احترامي لزعيم الدولة الإسلامية، أود أن أذكركم بأن كتيبة "آزوف" هي جماعة إجرامية فاشية نازية مسلحة متورطة في العديد من الجرائم وقتل السكان المدنيين في دونباس".

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وأكد أن المسلمين في روسيا شعروا بالاستياء عند سماعهم أنباء تسليم تركيا طائرات "بيراقدار" المسيرة إلى أوكرانيا.

وتابع: "أناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. مقاتلو "آزوف" هم قتلة وكفار، يريدون الآن أن يقدموا أنفسهم كضحايا أبرياء للعدوان الروسي.. لا تدع المجرمين يخدعونك".

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في وقت سابق، إن السلطات التركية مستعدة لتوفير سفينة لإجلاء الجرحى من المسلحين الأوكرانيين المتواجدين في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول، وأكد عدم وجود اتفاق بشأن هذه المسألة.

المصدر: RT