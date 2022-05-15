وسائل إعلام تنتقد الاتحاد الأوروبي بسبب المعاملة "الخاصة" للاجئين الأوكرانيين

تلقى اللاجئون القادمون من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي استقبالا مختلفا تماما عن أولئك الذين فروا من الصراع في سوريا وأفغانستان.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو": "قام الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسة الهجرة الخاصة به بسرعة بعد بدء الأزمة الأوكرانية،وعلى الرغم من محاولة العديد من الدول في الأوقات السابقة بكل طريقة ممكنة منع وصول اللاجئين، إلا أنها الآن تمنح الأوكرانيين الإقامة الدائمة بشكل كبير، مما يضمن حقوقهم وفرص للعمل".

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وأكدت وسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي وافق للمرة الأولى منذ عام 2001 على اتخاذ مثل هذه الخطوة استنادا لسياسة الحماية المؤقتة.

وأكدت الكاتبة في ديلي نيوز مصر مروة الشناوي أن هذه المعاملة "الخاصة" تجاه اللاجئين الأوكرانيين أثارت اتهامات بالعنصرية.

وقالت: "الأزمة في أوكرانيا أظهرت الجوهر الأوروبي القبيح، وأظهرت الموقف العنصري تجاه المهاجرين العرب والأفارقة، على الرغم من الشعارات الصاخبة حول حقوق الإنسان".

ويعتقد خبراء آخرون أن مثل هذه "الضيافة" لن تمتد لتشمل جميع اللاجئين في المستقبل.

المصدر: نوفوستي