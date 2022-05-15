بلاغات "التفخيخ" الكاذبة تطال محطة السكك الحديد وحديقة الحيوانات في العاصمة الصربية

تلقت الشرطة الصربية بلاغات بتفخيخ محطة السكك الحديد وحديقة الحيوانات في العاصمة بلغراد، وفق ما كشفته صحيفة Kurir اليوم الاحد.

وتلقت الشرطة بلاغا بتفخيخ محطة السكك الحديد في منطقة بلغراد الجديدة في الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي (15:45 بتوقيت موسكو). وبعد ذلك بوقت قصير، تلقت بلاغا آخر بتفخيخ حديقة حيوانات العاصمة. وتم إجلاء الزوار، وتقوم الشرطة بتفتيش الأماكن العامة.

وتم في 18 أبريل، إخلاء أربعة مراكز تسوق في صربيا، بما في ذلك "غاليري" أكبر مركز تسوق في أوروبا، بسبب بلاغات عن وجود متفجرات. وتبين أن جميع البلاغات كاذبة. وفي وقت لاحق، طالت بلاغات "التفخيخ" الكاذبة 23 مدرسة في العاصمة.

كما طالت مطار بلغراد مرارا وتكرارا، إذ تلقت الشرطة اتصالت تفيد بوجود قنابل على متن طائرات الخطوط الجوية الصربية المحلقة في رحلات من العاصمة الصربية إلى موسكو وإلى سان بطرسبرغ. واضطرت الطائرات للعودة إلى المطار للخضوع لإجراءات التفتيش. وبحسب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يتم إرسال هذه البلاغات من أراضي أوكرانيا وبولندا.

المصدر: Kurir