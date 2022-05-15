السويسريون يوافقون على تعديل قانون التبرع بالأعضاء البشرية

وافق السويسريون في استفتاء، اليوم الأحد، على تعديلات في قانون التبرع بالأعضاء، حيث تستند القواعد القانونية الجديدة على مبدأ "الموافقة الافتراضية" على نزع الأعضاء بعد الوفاة.

ووفقا لقناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية التي غطت فرز الأصوات عبر الإنترنت، فقد أيد 60.2٪ من المواطنين التعديلات على قانون "زراعة الأعضاء البشرية والتبرع".

وهذا يعني تغييرا جوهريا في الأسس القانونية لانتزاع الأعضاء من شخص متوفى والتي كانت سارية المفعول حتى الآن في سويسرا، حيث سينطلق أخصائيو زراعة الأعضاء الآن من حقيقة أن الأشخاص قد وافقوا على مثل هذه العملية، إذا لم يعارضوا ذلك خلال حياتهم.

والدافع لتغيير القانون كان النقص في الأعضاء البشرية للزراعة. وبموجب القانون الساري حتى الآن، لم يكن استئصال الأعضاء ممكنا إلا إذا وافق الشخص المتوفى على ذلك خلال حياته، أي أنه تم تطبيق مبدأ "الموافقة المسبقة الصريحة".

المصدر: تاس