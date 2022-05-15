زاخاروفا: أوروبا أضاعت فرصة أتاحتها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا

حملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، دول أوروبا المسؤولية عن إضاعة فرصة أتاحتها روسيا لتسوية النزاع في أوكرانيا وضمان مستقبل مزدهر لهذه الدولة.

وذكرت زاخاروفا اليوم الأحد، في حوار مع قناة "روسيا 1": "على مدى ثماني سنوات اقترحنا خيارا توافقيا مثاليا لم يكن خيارا رمزيا لحفظ ماء وجه هذه الدولة، بل إنه كان خيارا يضمن الحفاظ عليها كدولة كبيرة كانت ستتجاوز أزمة النمو وتتطور بناء على المبادئ الديمقراطية، مع توفير طرق بديلة للتنمية في طيف واسع من الاتجاهات".

وتابعت: "هذا كان الخيار الذي أعدته روسيا.. وأضاعت أوروبا هذه الفرصة".

وشددت المتحدثة على الدول الأوروبية هي التي تتحمل المسؤولية عن تعليق الاتصالات بينها وروسيا.

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة غير المسبوقة التي اندلعت بين روسيا والغرب في ظل إطلاق موسكو في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا دعما لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: "تاس"