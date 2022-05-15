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سيناتور روسي: يجب على تركيا عدم التدخل في قضية "آزوفستال" كي "لا تفسد سمعتها"

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سيناتور روسي: يجب على تركيا عدم التدخل في قضية
Globallookpress VLADIMIR TREFILOV
فلاديمير جباروف
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أكد فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، أنه لا ينبغي على تركيا أن تتدخل في قضية المسلحين الأوكرانيين في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وقال جباروف: "لم توافق تركيا على فرض أي عقوبات ضد روسيا. وهي مستعدة لاستقبال المواطنين الروس خلال عطلة الصيف. هي أحد شركائنا الرئيسيين في الشرق الأوسط. أعتقد أن تركيا يجب ألا تتدخل في قضية "آزوفستال" وتفسد سمعتها".

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وأضاف أن تركيا "لا تتدخل" في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا و"تقدم ببساطة اقتراحات"، رغم أنها باعت طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" إلى كييف.

وأكد جباروف أنه لم يعد هناك مدنيون في "آزوفستال"، وهو ما "تحدث عنه" نازيون من كتيبة "آزوف" بأنفسهم.

وأضاف: "على المسلحين أن يرفعوا الراية البيضاء، وسنسلم الجرحى إلى المستشفى. وأولئك الذين لم يصابوا بجروح ويحاولون الهرب سيتم احتجازهم للمحاكمة".

المصدر: RT

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