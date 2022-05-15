وكالة روسية: نازيو كتيبة "آزوف" يستخدمون نموذجا متبعا في الجيش الأمريكي

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بعثورها على وثيقة تؤكد استخدام عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية والمعروفة بتوجهاتها النازية نموذجا تعتمده قوات الجيش الأمريكي لتبادل المعلومات.

ونشرت الوكالة اليوم الأحد وثيقة قالت إن مراسليها اكتشفوها في قاعدة لـ"آزوف" في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس، وهي تضم إرشادات مخصصة لقيادات فرق وفصائل الكتيبة الأولى من الفوج بخصوص إعداد تقارير بشأن قوات العدو بناء على نموذج SALUTE المتبع في مشاة البحرية الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الوثيقة صدرت عام 2016 بثلاث لغات (الأوكرانية والروسية والإنجليزية) وتضم كميعار لتقرير بنموذج SALUTE، تقريرا أعده عناصر لمشاة البحرية الأمريكية بشأن تحركات قوات لحركة "طالبان" في أفغانستان.

ووفقا لهذا النموذج، يتعين على العسكري الذي يرصد قوات العدو إعداد تقرير عنها بناء على ستة معايير، وهي:

- الحجم

- النشاط

- الموقع الجغرافي

- الوحدة العسكرية/الزي العسكري

- التوقيت

- المعدات.

المصدر: "نوفوستي"