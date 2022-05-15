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طقس "ناريه".. رقصات تقليدية لطرد الأرواح الشريرة من أجل التجار المتضررين بكورونا في كوريا الجنوبية

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طقس "ناريه".. رقصات تقليدية لطرد الأرواح الشريرة من أجل التجار المتضررين بكورونا في كوريا الجنوبية
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شهد قصر تشانغ دوك كونغ الملكي في عاصمة كوريا الجنوبية، سيئول، اليوم، احتفالية رمزية لطرد الأرواح الشريرة من أجل التجار المتضررين من فيروس كورونا.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية إن ساحة القصر شهدت رقصات مستوحاة من طقس "ناريه" لدرء الأرواح الشريرة في عصر مملكة جوسون (1392-1910) لدعم التجار المحليين المتضررين من كورونا.

وأفادت الوكالة بأن الطقس "ناريه" كان يقدم من قبل أشخاص ملثمين في عصر جوسون وتطور تدريجيا إلى رقصة لمقاومة مجموعة أوسع من التأثيرات السلبية، بما في ذلك الأمراض المعدية والأرواح المختلفة التي يُعتقد أنها مسؤولة عن الكوارث الاجتماعية والشخصية.

المصدر: يونهاب

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