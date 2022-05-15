أوكيناوا تحيي ذكرى انتهاء الحكم الأمريكي وسط احتجاجات

حث ديني تاماكي، حاكم محافظة أوكيناوا اليابانية، الحكومة المركزية، اليوم الأحد، على بذل المزيد من الجهد لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المحافظة المكونة من عدة جزر جنوبي البلاد.

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ويأتي ذلك في الأيام التي تحتفل بها اليابان بالذكرى الـ50 لعودة أوكيناوا إليها بعد 27 عاما من الحكم الأمريكي ووسط حالة من الإحباط والمرارة بسبب الافتقار إلى دعم البر الرئيسى.

وقال تاماكي إن أوكيناوا قطعت شوطا طويلا منذ الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية وما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم الأمريكي، والذي انتهى عندما عادت إلى اليابان في 15 مايو عام 1972. وأضاف: "أدعو الحكومة المركزية إلى مشاركة الأمة بأكملها في أهمية عودة أوكيناوا وأهمية السلام الدائم الذي طالما كان سكان أوكيناوا يتوقون إليه".

أقيمت مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية في وقت واحد في موقعين، أحدهما في مدينة جيوان بأوكيناوا، والتي يوجد بها محطة جوية أمريكية متنازع عليها، والآخر في طوكيو.

وبدوره قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إنه يأخذ مخاوف أوكيناوا على محمل الجد، وسيبذل جهودا مكثفة لتخفيف العبء مع الحفاظ على الردع العسكري الأمريكي في الجزر.

ونظم مئات المتظاهرين مسيرة السبت للمطالبة بتقليص أسرع للقوات العسكرية الأمريكية، مع تزايد المخاوف من أن تصبح أوكيناوا خطا أماميا للصراع وسط توترات متزايدة مع الصين.

المصدر: أ ب