ستولتنبرغ: تركيا لا تنوي تعطيل انضمام فنلندا والسويد للناتو وسنحاول تسريع العملية

أعرب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن قناعته التامة بأن موقف تركيا المتشائم لن يمنع انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وشدد ستولتنبرغ، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين اليوم الأحد، على أن أنقرة "أكدت بوضوح أنه ليس في نيتها تعطيل عضوية فنلندا والسويد"، مؤكدا أنه على تواصل بهذا الخصوص مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال: "أنا واثق من أننا سنتوصل إلى أرضية مشتركة وتوافق بشأن كيفية المضي قدما في مسائل الانضمام".

وأعرب ستولتنبرغ عن استعداد الناتو لتعزيز الضمانات الأمنية المقدمة إلى فنلندا والسويد لفترة ما قتل انضمامهما رسميا إليه، وذلك خصوصا من خلال زيادة تواجد حلف شمال الأطلسي في أراضي الدولتين.

وأشار إلى أن فنلندا والسويد تبديان مخاوفهما بشأن الفترة الانتقالية، متعهدا بأن الحلف سيحاول تسريع عملية انضمامهما إليه.

وتعتزم فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

وانتقدت روسيا بشدة هذه الخطط، محذرة من أنها في هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية-عسكرية، وأخرى".

من جانبها، أعلنت تركيا أنها "لا تنظر إيجابيا" إلى إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، متهمة إياهما بدعم "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

وكانت فنلندا والسويد قد أبرمتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري اتفاقيتي ضمانات أمنية متبادلة مع بريطانيا.

المصدر: RT