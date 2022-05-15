ستولتنبرغ: أوكرانيا قد تنتصر وسنواصل مساعداتنا لكييف طالما ستظل مطلوبة

أبدى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، استعداد دول الحلف لمواصلة صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا "طالما ستكون مطلوبة"، مبديا ثقته بقدرة كييف على الانتصار في نزاعها ضد روسيا.

وصرح ستولتنبرغ، اليوم الأحد، في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو في برلين: "أوكرانيا تستطيع الانتصار في هذه الحرب، ويدافع الأوكرانيون عن وطنهم بشجاعة".

وشدد الأمين العام للناتو على ضرورة مواصلة وتكثيف الدعم الذي تقدمه دول حلف شمال الأطلسي، لاسيما في المجال العسكري، إلى حكومة أوكرانيا في النزاع الحالي.

وقال: "نحن متفقون على عدم تخفيف جهودنا الوطنية، ولا سيما على صعيد المساعدة العسكرية، ولن نفعل ذلك طالما تظل أوكرانيا في حاجة إلى هذه المساعدة لضمان الدفاع عن نفسها".

وحذرت روسيا دول الغرب غير مرة من مواصلة صادرات الأسلحة إلى حكومة كييف، مشددة على أن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا إلى الخارج تمثل هدفا عسكريا مشروعا للقوات الروسية.

المصدر: "فرانس برس"