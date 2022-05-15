خفر السواحل اليونانية ينقذون 18 مهاجرا في البحر الأيوني

أفادت قناة "ЭРТ-1" اليونانية بإنقاذ خفر السواحل اليونانية لـ18 مهاجرا غير شرعي في البحر الأيوني، تم نقلهم صباح اليوم الأحد إلى ميناء كالاماتا في جنوب غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.

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وأضافت القناة أنه تم إنقاذ 18 شخصا، هم 9 رجال و3 نساء و6 أطفال صغار، مشيرة إلى أن القارب السريع الذي كانوا على متنه أطلق إشارة ناقوس الخطر مساء أمس السبت، وتم إبلاغ خفر السواحل وميناء كالاماتا بذلك على الفور.

وتابعت أن خفر السواحل اليوناني أرسل قوارب لإنقاذ الناس. وفي الساعة 04:00 صباح اليوم الأحد تم نقلهم إلى كالاماتا حيث تمت إقامتهم مؤقتا في مبنى مستودع الميناء اليوناني.

كما وصل إلى الميناء موظفو خدمة الحماية المدنية والضمان الاجتماعي لمنطقة كالاماتا بالإضافة إلى موظفي الصليب الأحمر.

وتجري إدارة ميناء كالاماتا حاليا التحقيق في ملابسات وصول المهاجرين إلى المنطقة. ووفق المعلومات التمهيدية قال قال 17 شخصا من المهاجرين إنهم وصلوا من سوريا، وقالت امرأة واحدة أنها وصلت من اليمن.

وتعد اليونان بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. ويصل معظم المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر من تركيا. وفيما بعد يحاول البعض التوجه عبر المياه اليونانية إلى إيطاليا. في الأشهر الأخيرة انخفضت تدفقات المهاجرين إلى الجزر اليونانية.

المصدر: تاس