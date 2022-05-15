نائب إيطالي يدعو إلى تأجيل دخول فنلندا والسويد إلى الناتو

دعا زعيم حزب الرابطة الإيطالية، ماتيو سالفيني، إلى ضرورة تأجيل انضمام فنلندا والسويد للناتو، كما نبه إلى أن إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لا يساهم في الحل السلمي للنزاع هناك.

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وبحسب صحيفة "il Fatto Quotidiano" ، قال سالفيني بخصوص فنلندا والسويد ومسألة انضمامهما في هذا الوقت للناتو: "ليس الآن. كل من شأنه أن يفرق العالم يجب وضعه على قائمة الانتظار".

وفي حديثه عن الشحنات الجديدة للأسلحة الإيطالية إلى أوكرانيا، والتي ينبغي أن تكون حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، قال سالفيني: "إرسال الأسلحة لن يساعد في تحقيق السلام".

من جهة أخرى أيد سالفيني احتمالية أن تقوم مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى حلف الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأشار أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن الناتو سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.

من جهتها حذرت روسيا من عواقب انضمام فنلندا والسويد للناتو، منوهة بأن هذا سيؤدي إلى عسكرة منطقة الشمال.

المصدر: نوفوستي