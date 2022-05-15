كوليبا: بحثت مع بلينكن زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه التقى في برلين نظيره الأمريكي، إنتوني بلينكنЛ وناقش معه زيادة المساعدات لأوكرانيا بما في ذلك إمدادات الأسلحة.

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ونشر كوليبا صورة له مع بلينكن في صفحته على "تويتر" وكتب: "التقيت بلينكن في برلين. (بحثنا) زيادة إمدادات الأسلحة والمعدات الأخرى لأوكرانيا. اتفقا على العمل الوثيق لكي تصل المنتجات الأوكرانية إلى المستهلكين في بلدان آسيا وإفريقيا".

وجري اليوم الأحد في برلين اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو.

المصدر: تاس