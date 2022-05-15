وسائل إعلام ترجح أن تتقدم السويد بطلب الانضمام إلى الناتو في 17 مايو

ذكرت صحيفة "سفينسكا داجبلاديت" السويدية نقلاً عن مصادر رسمية أن السويد قد تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف الناتو يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو.

وقالت الصحيفة: "إذا سارت الأمور حسب الخطة، فإن السويد ستتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو يوم الثلاثاء".

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وكتبت الصحيفة أنه وفقا لخطة السلطات السويدية، يجب تقديم طلب الدخول يوم الثلاثاء في مقر الناتو في بروكسل.

وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأشار أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إلى أن الحلف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام إليه بسرعة.

المصدر: نوفوستي