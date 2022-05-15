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الخارجية البريطانية تدعو لإنشاء "حلف الناتو العالمي"

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الخارجية البريطانية تدعو لإنشاء
AP
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
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دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، لإنشاء "حلف الناتو العالمي" الذي سيسمح بمتابعة ما يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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وقالت تراس بعد وصولها إلى برلين للمشاركة في لقاء وزراء خارجية دول حلف الناتو الذي يعقد هناك اليوم الأحد: "من المهم أن نركز على حلف الناتو العالمي. لأنه أثناء حماية الأمن الأوروبي الأطلسي، نحتاج أيضا إلى الاهتمام بالأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافت: "نعمل بشكل وثيق مع الأوكرانيين والبولنديين وغيرهما لضمان امتلاك أوكرانيا لسلاح يتفق مع مقاييس الناتو"، معبرة في الوقت ذاته عن "دعمها الحاسم" لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

المصدر: تاس

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