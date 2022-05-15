الجيش الإسرائيلي: أحبطنا شبكة تهريب بحرية تعمل لصالح "حماس" (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إن قوات سلاح البحرية، بالتعاون مع هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك، قامت بإحباط شبكة لعمليات تهريب بحرية لمواد تستخدم في إنتاج أسلحة لصالح المنظمات في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان له اليوم الأحد: "في إطار جهود مشتركة لجيش الدفاع ووحدات سلاح البحرية، بما فيها قوات النخبة من الكوماندوس البحري، تم احباط شبكة تهريب خلال قيامها بمحاولة تهريب لصالح الذراع العسكرية لحماس".

وتابع:" في أعقاب معلومات استخبارية تم اعتقال ثلاثة أشخاص ضالعين بعملية التهريب بعد خروجهم من المرسى في غزة وقيامهم بالإبحار على طول المنطقة البحرية المقابلة لقطاع غزة والقريبة من مصر. عندما حاولوا اختراق الحدود البحرية نحو المياة الإقليمية المصرية، تم اعتقالهم من قبل قوات جيش الدفاع".

وأكد البيان أن القوات البحرية استولت على القارب، واعتقلت المشتبه بهم، ونقلتهم إلى جهاز الشاباك للتحقيق معهم.

المصدر: RT