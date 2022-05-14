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السفير الروسي في ألمانيا يأمل بعودة مشروع "السيل الشمالي-2" إلى العمل

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السفير الروسي في ألمانيا يأمل بعودة مشروع
Legion-Media
صورة تعبيرية
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عبر السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف عن أمله في أن يعود مشروع "السيل الشمالي-2" للعمل مع مرور الوقت.

وصرح نيتشايف لبرنامج "سولوفيوف لايف" التلفزيوني: "سيأتي الوقت للعودة إلى هذا المشروع، على الأقل أنا أتمنى ذلك".

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وقال: "لقد تم دفن الكثير من المليارات، وهي ليس أموالنا فقط، هذا اتحاد دولي، هناك شركات من ألمانيا وإيطاليا".

وأشار إلى حقيقة أن مشروع "السيل الشمالي-2" قد اكتمل تقنيا بشكل كامل، ولم يتم مد الأنابيب فحسب، بل امتلأت بالغاز، مما يعني أن المشروع يمكن أن يبدأ بتزويد البنية التحتية الألمانية بالوقود في أي وقت.

وأضاف: "من ناحية أخرى هناك أمر سياسي بعدم استخدام الغاز من روسيا بأي شكل من الأشكال، بل على العكس من ذلك، متابعة خفض الواردات من روسيا. ما الذي سيؤدي إليه هذا؟ أعتقد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من الزيادة في أسعار الوقود والمنتجات الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية".

المصدر: تاس

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