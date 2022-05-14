الرابطة الأمريكية للسيارات: أسعار البنزين في البلاد تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

أعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات أن سعر البنزين عاد إلى الارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، على الرغم من محاولة السلطات احتواء هذا الارتفاع.

وقالت الرابطة إن سعر غالون البنزين (3.785 ليترا) إلى 4.452 دولارا، فيما وصل سعر غالون الديزل إلى 5.565 دولارا.

وفي الوقت نفسه من العام الماضي كان سعر غالون البنزين 3.039 دولارا، وسعر غالون الديزل 3.160 دولارا.

وأشارت الرابطة إلى أن أعلى سعر للبنزين تم تسجيله في محطات ولاية كاليفورنيا، حيث سجل سعر الغالون 5.926 دولارا.

في 13 مايو ، حطمت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية مرة أخرى رقما قياسيا تاريخيا، حيث وصل سعر الغالون إلى 4.432 دولارا.

ودعا المدعي العام لجورجيا كريستوفر كار وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الطاقة للتدخل في أزمة ارتفاع أسعار الوقود والتضخم في البلاد.

واعتبر أن السياسة المناخية للرئيس الأمريكي جو بايدن هي التي أدت إلى هذه الأزمة في البلاد.

المصدر: RT