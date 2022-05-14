أذربيجان تتهم الجيش الأرمني بإطلاق النار على قواتها في منطقة حدودية ويريفان تنفي

اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، القوات الأرمنية بإطلاق النار على عسكرييها عند الحدود بين الدولتين.

وذكرت الوزارة أن القوات الأرمنية صباح اليوم استهدفت بأسلحة نارية مواقع للجيش الأذربيجاني قرب قرية زيليك في مقاطعة كالبجار، مضيفة أن وحدات الجيش الأذربيجاني "اتخذت إجراءات رد".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة هذا الإعلان، معتبرة إياه "تضليلا"، وشددت على أن الوضع عند الحدود بين الدولتين هادىء نسبي وتحت السيطرة التامة للجيش الأرمني.

المصدر: RT + "نوفوستي"