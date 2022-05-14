 
مباشر

أردوغان يفتتح مطارا عائما (صور + فيديو)

أخبار العالم

أردوغان يفتتح مطارا عائما (صور + فيديو)
RT @tcbestepe_ar
أردوغان يفتتح مطار عائما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0ow

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، مطار "ريزة-أرتفين" العائم شمال شرقي تركيا.

وشارك في مراسم افتتاح المطار الذي بُني في البحر، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وعدد آخر من المسؤولين، بينهم رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: "إن هذا المعلم الذي أعتبره رمزا للمسافة التي قطعتها تركيا في مجال التنمية لا سيما في النقل الجوي خلال السنوات العشرين الماضية، هو في الوقت نفسه تأكيد على أنه ليس هناك إمكانية لوقوف الجبال ولا البحار في طريق عزمنا وإصرارنا على تقديم الخدمات لهذا البلد".

وقال إن "مطار ريزة–أرتفين الذي يعتبر مثالا لسياسة تقديم الخدمات وإنشاء المعالم، لا يُعد معلما عاديا".

وأردف قائلا: "لقد وصلت تكاليف المطار 4.4 مليار ليرة تركية وانتهى تشييده في فترة نحو 5 سنوات".

والمطار هو الثاني الذي يُبنى في البحر عبر ردم القاع بمحاذاة الشاطئ، بعد مطار "أوردو-غيراسون" بمنطقة البحر الأسود، الذي افتتحه أردوغان في مايو 2015 كأول مطار من نوعه في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام تركية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا