أردوغان يفتتح مطارا عائما (صور + فيديو)

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، مطار "ريزة-أرتفين" العائم شمال شرقي تركيا.

وشارك في مراسم افتتاح المطار الذي بُني في البحر، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وعدد آخر من المسؤولين، بينهم رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: "إن هذا المعلم الذي أعتبره رمزا للمسافة التي قطعتها تركيا في مجال التنمية لا سيما في النقل الجوي خلال السنوات العشرين الماضية، هو في الوقت نفسه تأكيد على أنه ليس هناك إمكانية لوقوف الجبال ولا البحار في طريق عزمنا وإصرارنا على تقديم الخدمات لهذا البلد".

وقال إن "مطار ريزة–أرتفين الذي يعتبر مثالا لسياسة تقديم الخدمات وإنشاء المعالم، لا يُعد معلما عاديا".

وأردف قائلا: "لقد وصلت تكاليف المطار 4.4 مليار ليرة تركية وانتهى تشييده في فترة نحو 5 سنوات".

والمطار هو الثاني الذي يُبنى في البحر عبر ردم القاع بمحاذاة الشاطئ، بعد مطار "أوردو-غيراسون" بمنطقة البحر الأسود، الذي افتتحه أردوغان في مايو 2015 كأول مطار من نوعه في البلاد.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، يفتتح مطار "ريزة ـ أرتفين" الدولي في شمال شرقي #تركيا والذي تم تشييده بدفن مياه البحر. pic.twitter.com/6MeVfUEHvB — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) May 14, 2022

تفتتح #تركيا اليوم السبت مطار ريزة-آرتفين (Rize-Artvin) الواقع أقصى شمال شرقيّ البلاد بالقرب من الحدود الجورجية، وهو الثاني الذي يُبنى فوق مياه البحر الأسود.



#اسطنبول#تركيا#MTurkTV



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#أردوغان و #علييف يفتتحان مطار "ريزة-أرتفين".



يُعتبر ثاني مطار يُبنى فوق مياه البحر في #تركيا، بعد مطار "أوردو-غيراسون" بمنطقة البحر الأسود، الذي افتتحه أردوغان في مايو 2015 كأول مطار من نوعه في البلاد. pic.twitter.com/dKbgrQt2GJ — aljisrturk (@AljisrT) May 14, 2022

المصدر: وسائل إعلام تركية