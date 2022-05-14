دونيتسك.. روسيا تفتح قضية جنائية في قصف أوكراني لمدينة دوكوتشايفسك وإصابة فريق RT ومدنيين

فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في حادثة إصابة فريق تصوير تابع لـRT وغيرهم من المدنيين بقصف أوكراني في مدينة دوكوتشايفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت لجنة التحقيق: "تم رفع دعوى جنائية ضد جنود القوات المسلحة لأوكرانيا بموجب القانون الجنائي لروسيا". وذلك بسبب سوء معاملة المدنيين، واستخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة.

إقرأ المزيد

وأشار المحققون إلى أنه في 13 مايو، قامت القوات المسلحة الأوكرانية وأعضاء التشكيلات العسكرية الأوكرانية "بإطلاق نيران المدفعية مستهدفين مرافق البنية التحتية المدنية".

وأسفر قصف محطة وقود عن مقتل شخص واحد.

وأردفت لجنة التحقيق: "أصيب موظفان في فريق تصوير تابع لـRT ومدنيان بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى مستشفى المدينة. كما تضررت ثلاث سيارات وتسع شقق في مبان سكنية في مدينة دوكوتشايفسك".

المصدر: RT