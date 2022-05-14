إيران تنصح أوروبا بالتحلي بالعقلانية مع روسيا لحل أزمة الأوروبيين الاقتصادية

أكد محمد ماراندي، مستشار فريق المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا، أن اتباع سياسة أكثر عقلانية تجاه روسيا سيكون الحل للأزمة الاقتصادية في أوروبا.

وقال ماراندي: "الحل الوحيد لأزمتهم الاقتصادية هو أن يسعوا إلى علاقات أكثر عقلانية ومنطقية مع روسيا".

وأشار إلى أن الوضع في أوكرانيا وأزمة الطاقة هما سبب "الرغبة السريعة" للأوروبيين لتسريع إبرام الاتفاق مع إيران بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

المصدر: RT