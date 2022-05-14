الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة للجيش الأوكراني لعبور نهر سيفيرسكي دونتس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا أحبطت محاولة قوات حكومة كييف لعبور نهر سيفيرسكي دونتس.

ونشرت الوزارة اليوم السبت لقطات قالت إنها تظهر "تدمير معبر عائم والقضاء على وحدة من الجيش الأوكراني حاولت عبور سيفيرسكي دونتس".

وذكرت الوزارة أن طائرة مسيرة تابعة للقوات الروسية رصدت تلك الوحدة الأوكرانية التي حاولت اجتياز المعبر على متن مركبات مشاة قتالية بواسطة جسر عائم.

وأضافت الوزارة أن العسكريين الروس صبوا نيران المدفعية على الجسر العائم والآليات الأوكرانية التي كانت تختبئ في غابة محيطة، ما أدى إلى تدمير المعبر بالكامل وغرقه وتدمير أو احتجاز الآليات القتالية الأوكرانية التي عبرت النهر، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات في الضفة المقابلة من النهر خلال تراجع القوات الأوكرانية المنتشرة هناك.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الأوكرانية عن إفشال قواتها محاولة الجيش الروسي لعبور النهر نفسه، ولم تعلق موسكو على ذلك.

المصدر: RT