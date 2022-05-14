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روسيا..اعتقال متطرف في مدينة سوتشي خطط لشن هجوم إرهابي في يوم النصر

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روسيا..اعتقال متطرف في مدينة سوتشي خطط لشن هجوم إرهابي في يوم النصر
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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قضت المحكمة المركزية في مدينة سوتشي الروسية باحتجاز متطرف مؤيد لأفكار النازية الجديدة، خطط لشن هجوم إرهابي مسلح في سوتشي في يوم عيد النصر .

وقالت المحكمة إنها وافقت على طلب لجنة التحقيق باحتجاز المشتبه بتحضيره لعمل إرهابي، حيث وجهت إليه اتهامات التأييد لأفكار النازية الجديدة والتخطيط لهجوم إرهابي مسلح على مدنيين في أحد المتاجر ومراكز الترفيه في سوتشي في 9 مايو 2022.

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وتم احتجاز المشتبه به لمدة شهر واحد و29 يوما حتى 12 يوليو 2022 على ذمة التحقيق.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 13 مايو إحباط هجوم إرهابي خطط له في أحد مراكز التسوق والترفيه في سوتشي في يوم النصر.

وأضاف أنه تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1991 مؤيد لأفكار النازية الجديدة. وعثر في منزله على مسدس وقنبلة يدوية وخطة العملية الإرهابية.

المصدر: تاس

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