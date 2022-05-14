وسائل الإعلام: العثور على جميع الأشخاص الذين تسلقوا الجبال في جنوب غرب الصين أحياء

عثر منقذون على مجموعة أشخاص بعد انقطاع الاتصال بهم أثناء تسلقهم، في وقت سابق، الجبال في منطقة دالي باي ذاتية الحكم بمقاطعة يوننان الصينية،

وحسب تلفزيون الصين المركزي، فقد تلقت السلطات المحلية بعد ظهر يوم الخميس رسالة من السكان مفادها أن أكثر من 20 شخصا ذهبوا إلى جبال كانغشان بمفردهم.

ويعتبر هذا المسير غير قانوني منذ مارس 2020، بسبب فيروس "كورونا"، وتم إغلاق المحمية أمام السياح.

وتمكن العاملون في الغابات، يوم الجمعة، من العثور على 10 أشخاص، وبعد ذلك تم الإعلان عن 13 شخص في عداد المفقودين. وعثر المنقذون صباح السبت على سبعة أعضاء آخرين من المجموعة.

وتمكن المنقذون في وقت سابق من اليوم من الاتصال بستة مفقودين آخرين. وهم بصحة جيدة.

المصدر: تاس