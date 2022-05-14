باكو تعلن تعرض مواقع لقواتها على الحدود مع أرمينيا للقصف
Globallookpress Goktay Koraltan
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تعرض مواقع لقواتها المسلحة في كالبجار على الحدود مع أرمينيا للقصف.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية: "أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية في 14 مايو الساعة 11:30 من مواقعها في بلدة يوخاري شورجة، منطقة باساركيشيار الحدودية، نيران أسلحتها الخفيفة على مواقع للجيش الأذربيجاني المتمركز في بلدة زيايليك بمنطقة كالبجار".
وأضافت الوزارة أن الجانب الأذربيجاني اتخذ "إجراءات جوابية مناسبة".
المصدر: نوفوستي