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مجموعة السبع: سنعمل على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا

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مجموعة السبع: سنعمل على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا
AP
اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الكبار، ألمانيا، 13 مايو 2022
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أعلنت مجموعة السبع (G7)، اليوم السبت، أنها تنوي العمل من أجل ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

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وجاء في بيان مشترك صدرت عن مجموعة السبع الكبار (التي تضم بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في أعقاب جلسة وزراء خارجيتها: "متسكون بضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا أبدا. نؤكد دعمنا لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بالكامل. لا يزال الحل الدبلوماسي أفضل طريق للحد من البرنامج النووي الإيراني".

وبهذا الصدد، دعت مجموعة السبع طهران لـ"التخلي عن الزيادة المقبلة لنشاطها النووي"، واصفة الأعمال المماثلة التي كانت تقوم بها إيران "خلال الأشهر الـ18 الأخيرة بأنه تطور جدي للوضع وحجة للقلق العميق".

كما عبرت المجموعة عن قلقها الجدي من "النشاط الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وحوله"، مذكرة بشكل خاص البرامج الصاروخية الإيرانية وتسليم التكنولوجيات المناسبة والطائرات بدون طيار إلى دول أخرى ومنظمات غير حكومية.

هذا وأكدت بلدان مجموعة السبع تمسكها بنظام عدم الانتشار النووي وجهود نزع السلاح. وقالوا: "ننوي تعزيز نظام عدم الانتشار النووي والجهود الهادفة إلى نزع السلاح من أجل تحقيق العالم الأكثر سلامة وأمنا واستقرارا"، مضيفين: "نشير إلى الدور الرئيسي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأساس لنظام عدم الانتشار النووي وقاعدة لمواصلة نزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية".

المصدر: تاس

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