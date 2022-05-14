بوتين: كييف علقت بالفعل المفاوضات ولا تهتم بالحوار الجاد

حمل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلطات الأوكرانية المسؤولية عن تعليق مفاوضاتها مع موسكو الرامية إلى وقف الأعمال القتالية بين الجانبين.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين ناقش مستجدات الوضع في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت من نظيره الفنلندي ساولي نينيستو.

وذكر البيان: "أطلع فلاديمير بوتين خصوصا (نظيره الفنلندي) على تقييماته لواقع العملية التفاوضية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا والتي تم تعليقها بالفعل من قبل كييف التي لا تبدي اهتماما بالحوار الجاد والبناء".

وعقدت موسكو وكييف منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير سلسلة جولات المفاوضات افتراضيا وحضوريا، في أراضي بيلاروس وتركيا.

وتوج اجتماع عقد بين وفدي موسكو وكييف في اسطنبول أواخر مارس بإحراز تقدم ملموس، حيث تمكن الجانبان من تنسيق عدد من النقاط المبدئية في اتفاقية سلام محتملة، على رأسها تخلي أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو، بينما أعلنت موسكو عن تقليص أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف، غير أن الطرفين فشلا لاحقا في تثبيت هذا التقدم، وسط مؤشرات على وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

المصدر: RT