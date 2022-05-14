غروشكو: الناتو تخلى عن إجراءات الحلف الخاصة لقبول الأعضاء الجدد تمهيدا لضم فنلندا والسويد بدون عوائق

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو قد تم تحضيره بالفعل حتى تتم هذه العملية دون أي عقبات.

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وفي تعليقه على احتمال قيام كرواتيا بمنع دخول فنلندا والسويد إلى الحلف قال غروشكو للصحفيين، اليوم السبت: "اعتمادا على التصريحات التي تم الإدلاء بها بشأن حقيقة أن الناتو سيقبل فنلندا والسويد بأذرع مفتوحة، فقد تم بالفعل وضع كل شيء هناك حتى تسير هذه العملية بسلاسة ودون أي عوائق وحتى - على حد علمي - مع التخلي عن إجراءاتهم الخاصة لقبول الأعضاء الجدد من خلال المرور الإلزامي عبر خطة إعداد العضوية".

وحذر غروشكو في وقت سابق من هذا اليوم من عواقب انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو التي ستؤدي لعسكرة الشمال، منوها في الوقت ذاته بأنه من السابق لأوانه الحديث عن نشر روسيا أسلحة نووية بمنطقة البلطيق.

المصدر: تاس